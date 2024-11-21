Meclis'te Kadın Komisyonuna Erkek Başkan Seçildi: Sırrı Süreyya Önder Sitem Etti, Milletvekilleri Arasında Tartışma Çıktı

TBMM'de tüm partilerin ortak önergesiyle kadına yönelik şiddete karşı kurulan araştırma komisyonu başkan ve üyeleri belli oldu. 22 üyeden oluşan komisyonun başkanlığına AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Hulki Cevizoğlu seçildi. AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan başkanvekili, AKP İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut sözcü olarak belirlendi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder seçim sonuçlarıyla ilgili kararı okuttuktan sonra kadınlara yönelik kurulan bir komisyonun başına bir erkeğin getirilmesine tepki gösterdi. Sırrı Süreyya Önder "Keşke kadınlarla ilgili komisyonun başkanı bir kadın olsaydı" dedi.

'ERKEKLERE AYIP OLUR'

Kadın komisyonuna erkek başkan seçilmesi Meclis'te kısa süre tartışma konusu olurken, konuşmalar tutanaklara şöyle yansıdı:

CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar: Yanlış olan o işte, en büyük yanlış bence o Sayın Başkan.

Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder: Neyse...

AKP İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç: Erkeklere karşı ayıp olur ya.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: Daha iyi, isabet olmuş.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit: Niye? Kadınlarla ilgili bir komisyon kuruluyor.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: Kadınlarla ilgili komisyon olunca illa kadın başkan mı olmalı?

AKP İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç: Erkeklere karşı haksızlık olur.

Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder: Erkeklere az bile, Allah bildiği gibi yapsın.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan: Kayyumların kadın politikalarını erkek getirmesi gibi bir şey bu.

Kaynak: Gazete Duvar