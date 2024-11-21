Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Tunç'a Sert Yanıt: 'Yüreği Yetiyorsa Mahkemeye Gel'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan ve siyasi yasak talep edilen davaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "O soruşturmaların içinde nasıl, hangisi sözler nedeni ile açıldığına bakmak lazım. Cumhurbaşkanımıza karşı ağza alınmayacak sözler bunlar. Halkın kabul etmeyeceği konuşmalardan dolayı soruşturmalar açıldı. Siyaset yapanlar örnek alırsa onların sonu da bu eski Genel Başkan gibi olur. Siyasetçilerimiz için ibret vesikasıdır. Hakaret ede ede maalesef siyasi hayatının sonuna kadar gelmiş kendi Partisinde genel başkan bile yapılmamıştır" ifadelerini kullandı.

'YÜREĞİN YETİYORSA MAHKEMEYE GEL'

Bakan Tunç'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi. Kılıçdaroğlu, "Eğer yüreğin yetiyorsa yarın mahkemeye gel ve efendine söyleyeceklerimi dinle, dinle belki ibret alırsın..." dedi.

AVUKATI DA 'HODRİ MEYDAN' DEMİŞTİ

Bakan Tunç’un açıklamasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik de bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Çelik, şöyle tepki gösterdi:

"Bu davaları açtırmış olduklarına pişman olacaklar. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan ibretlik açıklamalar! Ancak bu denli çapsız olunabilir! Hukuk eğitimini nasıl almış bilemiyorum! Görülmekte olan bir dava ile ilgili olarak Yargı Görevlilerine açıkça telkinde bulunma cüretini gösteren dolayısıyla açıkça suç işleyen bir Adalet Bakanı! Bu davaları açtırmış olduklarına pişman olacaklar. Hodri Meydan."