'SGK'dan Belediyelere Borç Kıskacı'nda Çifte Standart! CHP'liye Haciz, AKP'liye Teşvik

CHP’li belediyelere, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan borçları nedeniyle haciz gelmesi siyaset gündeminde yeni tartışma yarattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a 'Belediyeleri silkeleyin' talimatı ardından gerçekleşen haciz işlemlerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “Bize sataşmak için yeni yol bulmuşlar. Gel bir tane vatandaşımızı sen silkele bakalım. Hadi bakalım. Varsa yüreğin, gel silkele. Burası pehlivan er meydanı” tepkisini verdi.

AKP'Lİ BELEDİYELERİN BORÇLARI GÜNDEM OLDU

CHP’li belediyelerin borçları haciz yoluyla tahsil edilirken akıllara borçlu AKP’li belediyeler geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na en borçlu belediye AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi oldu. Yıllardır en borçlular listesinin zirvesinde bulunan Kocaeli’nin Hazine'ye ödemesi gereken 1,9 milyar lira bulunuyor.

903 MİLYON LİRALIK YATIRIM TEŞVİKİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 4,6 milyar lira borçlu olduğu 2021 yılında ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yatırım teşviki aldı. Bakanlığın 2021 yılının mayıs ayında düzenlediği yatırım teşvik belgelerinde Kocaeli zirvede yer aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne 903 milyon lira yatırım teşvik belgesi verildi.

Kaynak: Haber Merkezi