'Haciz' Kıskacına Hodri Meydan: Tek Tek Açıkladı, 'Bir Kuruş Eksiltmeyeceğiz' Dedi

SGK tarafından hesaplarına haciz ve bloke işlemi uygulanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan açıklama geldi. Yavaş, "Tüm bu müdahalelere rağmen; desteklerimizi bir kuruş eksiltmeyeceğiz, aksine artırarak devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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'Haciz' Kıskacına Hodri Meydan: Tek Tek Açıkladı, 'Bir Kuruş Eksiltmeyeceğiz' Dedi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin hesaplarına dönük haciz ve bloke işlemlerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Yavaş, yaşanan sürece dair değerlendirmelerde bulunurken, haciz işlemi ve mevcut borçlar hakkında da bilgilendirme yaptı.

6 ŞİRKETİN TÜM HESAPLARINA BLOKE KONULDU

SGK tarafından belediyeye bağlı 16 iştirakin olduğunu belirtirken mevcut borçların bunlardan 6'sına ait olduğunu dile getirdi.

'Haciz' Kıskacına Hodri Meydan: Tek Tek Açıkladı, 'Bir Kuruş Eksiltmeyeceğiz' Dedi - Resim : 1

"ASKİ VE EGO'NUN HERHANGİ BİR BORCU YOK"

Yavaş, bu 6 şirketin personel maaşları dahil bütün hesaplarına bloke konulduğunu belirtirken bu şirketler arasında ASKİ ve EGO'nun olmadığını açıkladı. Yavaş, ASKİ ve EGO'nun herhangi vergi veya SGK borcunun bulunmadığını da açıklamasına not düştü.

ŞİRKETLERİN MEVCUT BORÇLARI

- Bugsaş A.Ş.: 16 milyon TL

- Belpa A.Ş.: 15 milyon 667 bin TL

- Belka A.Ş.: 17,5 milyon TL

- Anfa Peyzaj: 1,6 milyon TL

- Anfa Güvenlik: 1 milyon 260 bin TL

- Anket A.Ş.: 107 bin TL

'Haciz' Kıskacına Hodri Meydan: Tek Tek Açıkladı, 'Bir Kuruş Eksiltmeyeceğiz' Dedi - Resim : 2

MANSUR YAVAŞ'TAN HODRİ MEYDAN

2019 ve 2024 seçimlerinde kendisine güvenen tüm Ankaralıların müsterih olmasını isteyen Yavaş, "Onlar, 'Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinin hesaplarına bloke koyalım, emekliye destek olamazlar, et desteği veremezler, süt desteği veremezler, kreş yaptıramazlar" diye düşünüyor olabilirler. Tüm bu müdahalelere rağmen; desteklerimizi bir kuruş eksiltmeyeceğiz, aksine artırarak devam edeceğiz" ifadelerini kullanarak geri adım atmayacağım mesajını verdi.

Bakan Işıkhan'ı etiketleyerek paylaşım yapan Yavaş şunları söyledi:

"22 yıldır SGK’yı batırdınız, şimdi hıncınızı seçmenden çıkarma çabasındasınız. Bunu 2019-2024 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde yapmaya çalıştınız ancak Ankara halkı bize olan güvenini yüzde 50’den alıp yüzde 60’a çıkardı. 3 olan belediye sayımız da 16’ya yükseldi. Tüm uzlaşma ve mahsuplaşma taleplerimizi reddettiniz. Alacağınızın yüzde 90’ı olan borçluları bir kenara bırakıp Ankara halkının iradesine el uzattınız. Halk, iradesine yapılan bu haksız müdahaleleri unutmaz ve gereken cevabı, zamanı geldiğinde size SİLKELEYEREK verir."

MELİK GÖKÇEK DÖNEMİNE ATIF

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve bağlı iştirak şirketlerinin hesaplarına, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan 8,4 milyar liralık prim borcu nedeniyle bloke koyulmasına Mansur Yavaş’tan yeni tepki geldi. Yavaş, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek dönemine atıfta bulunarak, o dönemde belediyeye bağlı iki kuruluşun 522 milyon liralık borcunun silindiğini gösteren bir haberi paylaştı.

Yavaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tarihten bir yaprak. Hafızaları tazeleyelim. Çok kötü silkelemişsiniz."

Yavaş ayrıca, mevcut borcun güncel rakamının 10 milyar liraya ulaştığını belirterek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a seslendi.

NE OLMUŞTU?

CHP'li 6 belediyeye SGK borçları nedeniyle haciz geldiği ve hesaplarına bloke konulduğu iddia edildi. Gerçek Gündem'e konuşan İBB kaynakları, kendilerine gelen herhangi bir bilgi ya da haciz söz konusu olmadığını söyledi. ABB kaynakları ise iddiaları doğruladı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da belediyenin hesaplarına gelen haczin 1 milyar liranın üzerinde olduğunu açıkladı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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