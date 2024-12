Özgür Özel'den CHP'li Belediyelere Getirilen Hacze Tepki: 'Vız Gelir Tırıs Gider!'

Sosyal Demokrasi Derneği'nce düzenlenen 'Anayasal Değerlerin Korunması' panelinde konuşan CHP Lideri Özgür Özel, partisinin bazı belediyelerinin hesaplarına SGK prim borçları nedeniyle haciz uygulanmasına yönelik açıklama yaptı.

31 Mart seçimlerinin ardından CHP'nin iktidara yürüdüğünü ve iktidarın belediyelerin hizmetlerini durdurmaya çalıştığını ifade eden Özel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'VIZ GELİR TIRIS GİDER'

"Gelsin, vız gelir tırıs gider. Şunu görsün herkes; Tayyip Bey 31 Mart seçimlerinin sonucunu gördü, oradan ders almadı. 31 Ekim'de kendisinin önüne konulan anketleri gördü, Türkiye'de bütün CHP belediyelerinden memnuniyet ortalaması yüzde 58. Seçildiğinden geride olan neredeyse hiç yok. Hepsi hep beraber seçildiklerinden çok ileri yerdeler. O yüzden çıldırıyor ve 'bunları durdurmamız gerekir' diyor. Çünkü bu gidişat CHP'nin dürüst, temiz, halktan yana belediyecilik anlayışının Cumhuriyet Halk Partisi'ni nereye taşıdığını ve Türkiye'de kimi iktidara taşıdığını görüyor artık. Bunun için şöyle bir hatanın içindeler; vatandaşın 31 Mart'ta gördük ki gönlünden düşmüşler, gönlünden düştüysen gönlüne girmenin yolu çalışmak, daha çok çalışmak, rakiplerinden daha iyi işler yapmaktır. O zaman yeniden gönlüne girersin. Bunu yapmak yerine rakibine arkadan çelme çakmak, rakibinin yaptığı işlere bir şekilde engel olmak, hizmeti götüren belediye arabasının lastiğinin altına çivi koymak gibi işlere kalkışıyor.

'YEMEĞİ AK PARTİ YİYECEK, HESABI CHP ÖDEYECEK'

Yemeği AK Partililer yiyecek, faiziyle hesabı Cumhuriyet Halk Partililer ödeyecek, vatandaş da buna sessiz kalacak öyle mi? Bu hazımsızlığı yaparsan sadece gönlünden değil, vatandaşın gözünden de düşersin. Gönülden düşmenin çaresi var, gözden düşmenin çaresi yoktur. Ve bu yapılan işle artık Recep Tayyip Erdoğan gönlünden düştüğü vatandaşın gözünden de düşmeye başlamıştır. O parayı kesmesinin sebebi SGK değil. SGK'ya 100 lira borç var. Bunun 10 lirası bütün belediyelerin; AK Partili, MHP'li, CHP'li, İYİ Partili, Yeniden Refahlı, tüm belediyelerin toplam borcu 10 lira. Ama kalan 90 lira, yandaş müteahhitlerin ve büyük şirketlerin borcu.

'BORÇLULAR LİSTESİNİ AÇIKLA DA GÖRELİM'

Borçlular listesini açıkla da görelim. Hangi müteahhit birinci sırada? İkinci sırada hangi yandaş var? Üçüncü sırada hangi akraba var? Bütün liste, AK Parti'ye yakın olanlarla dolu. AK Parti'nin yanında olanlar, sırtını sıvazladıkları. Tüm borcun sadece yüzde 10'u diğer partilerin belediyelerine ait. Ama o borcu haczediyorlar; diğerlerine gelince ise faizi affedip ana parayı bilmem kaç takside bölüyorlar.

'BİZ O PARAYLA YOKSULLARIN EVİNE YEMEK ULAŞTIRIYORUZ'

Bu haczedilen para, bugün 450 öğrenciye Yeni Mahalle'de açılan kreşin parasıdır. O hizmetten rahatsızlar. Bu haczedilen para, Mansur Yavaş'ın yoksulların veresiye defterlerini kapattığı paradır. Ondan rahatsızlar. Bu para, doğal gaz yardımı için ayrılmış paradır. Bu para, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da beş yaşına, dört yaşına kadar çocuğu olan annelere verdiği anne kartının, 'İyi ki doğdun bebek' projesinin, okullarda yapılan temizliğin, Beyoğlu Belediyesi'nin ücretsiz su dağıtımının, her sabah evlerin kapısına bırakılan iki şişe sütün parasıdır. Bugün kesilen para, pandemide AK Parti'li belediyeler çaresiz kalmışken, pandemide kimseyi yalnız bırakmayan CHP'li belediyelerin, 31 Mart seçimlerinde halktan aldığı desteği hazmedemeyenlerin kesmeye çalıştığı paradır. O parayla biz Aydın'da et, İzmir'de süt dağıtıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında kent lokantalarıyla yarım çorba fiyatına üç kap yemek ulaştırıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında aşevleriyle, Ankara'da, Çankaya'da aşeviyle her gün yoksulların evine yemek ulaştırıyoruz. Kast edilen para budur.

'AKP DÖNEMİNDEN GELEN BORÇLAR BİRİKMİŞ'

AK Parti döneminden gelen borçlar, çıkarılan yasalardan dolayı birikmiş. Bir tanesini daha çıkaracaklar. Ödeyen belediye başkanına da 'Niye ödüyorsun?' diyorlardı. Şimdi bu borçları faiziyle bizden kesip hizmetleri durdurmaya çalışıyorlar. Çok net söylüyorum. Bunu yapanlar, 31 Mart'ta gönlünden düştükleri milletin yakında gözünden de düşecekler. Ve bir daha asla, ne milletin gözüne ne de gönlüne girebilirler."

Kaynak: Haber Merkezi