'Ahmet Özer' Soruşturmasında Flaş Gelişme

Yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer soruşturması kapsamında 12 Aralık'ta 12 kişi daha gözaltına alınmıştı. Gözaltındakiler 'tutuklama talebiyle' mahkemeye sevk edildi.

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'Ahmet Özer' Soruşturmasında Flaş Gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yerine kayyım atanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile 'yoğun şekilde irtibatta olduğu' gerekçesiyle 12 kişi gözaltına alınmıştı.

'Ahmet Özer' Soruşturmasında Flaş Gelişme - Resim : 1

GÖZALTINDAKİLERİN TAMAMINA TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün Çağlayan Adliyesi'ne getirildi. Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alınan şüphelilerin tamamı, 'tutuklama talebiyle' mahkemeye sevk edildi.

Yerine Kayyım Atanmıştı! 'Ahmet Özer' Soruşturmasında 12 Gözaltı DahaYerine Kayyım Atanmıştı! 'Ahmet Özer' Soruşturmasında 12 Gözaltı DahaGüncel

Kaynak: DHA

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