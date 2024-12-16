'Ahmet Özer' Soruşturmasında Flaş Gelişme
Yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer soruşturması kapsamında 12 Aralık'ta 12 kişi daha gözaltına alınmıştı. Gözaltındakiler 'tutuklama talebiyle' mahkemeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yerine kayyım atanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile 'yoğun şekilde irtibatta olduğu' gerekçesiyle 12 kişi gözaltına alınmıştı.
GÖZALTINDAKİLERİN TAMAMINA TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün Çağlayan Adliyesi'ne getirildi. Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alınan şüphelilerin tamamı, 'tutuklama talebiyle' mahkemeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
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