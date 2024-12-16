'Ahmet Özer' Soruşturmasında Flaş Gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yerine kayyım atanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile 'yoğun şekilde irtibatta olduğu' gerekçesiyle 12 kişi gözaltına alınmıştı.

GÖZALTINDAKİLERİN TAMAMINA TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün Çağlayan Adliyesi'ne getirildi. Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alınan şüphelilerin tamamı, 'tutuklama talebiyle' mahkemeye sevk edildi.

Kaynak: DHA