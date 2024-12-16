AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Flaş Açıklama: HTŞ'nin Arkasında Olduğumuz Söylemi Yanlış

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin açıklama yaptı. Çelik, "Türkiye'nin HTŞ'yi desteklediği söylemi yanlıştır" ifadelerini kullandı.

Çelik, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Şam ziyaretinde Colani ile yaptığı görüşmenin sorulması üzerine ise "Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'den hiç çekilmedi. Milli İstihbarat Teşkilatı doğası gereği herkesle görüşür. HTŞ lideriyle görüşmeyi eleştirenlerin zihni Baas dünyasıdır" ifadelerini kullandı.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Suriye, Gazze ile birlikte gündemimizin ana başlığını oluşturmaya devam ediyor. 61 yıl süren Baas rejimi sona erdi. Hızlı bir şekilde yıkıldı. Suriye'de kapsayıcı yönetim lazım. Bunu bölge barışı için istiyoruz. Kötü senaryo oluşmaması için gerekeni yapmaya çalışıyoruz. Geçiş yönetimi olumlu mesajlar vermektedir. Suriye'de zulmü gerçekleştirenlere cezalar hukuk önünde verilecek.

'HTŞ'NİN ARKASINDA OLDUĞUMUZ SÖYLEMİ YANLIŞ'

Birtakım iddialar var. HTŞ'nin hareketliliğinin arkasında Türkiye'nin olduğunu bazı odakların açıklamalarını görüyoruz. Bizim herhangi bir şekilde HTŞ'nin hareketliliğinin arkasında olduğumuza dair bütün bu söylemler yanlıştır.

Suriye'de kan dökülmesin istedik. Tüm çabamız Suriye'de akan kanın durmasına yöneliktir. Suriye kimsenin sahası değildir.

Ülkeler Suriye'ye karışmamalıdır. Üs kiminse Suriye yönetimiyle o ülke karar versin. Suriye'ye destek olmak lazım. Güçlü demokrasi isteyenlerin yardımcı olması lazım. Bölge barışı isteyenler için kilit noktadır. Artık söz hakkı Suriye halkınındır.

Suriye içerisinde çeşitli şekillerde çeşitli toplulukların yerlerini gasp etmiş olan terör örgütlerinin tasfiye edilmesi gerekir. Terör meselesinin tamamen temizlenmesi gerekir. DAEŞ'e karşı terör örgütünü desteklemek ilkel bir yaklaşım. Suriye, DAEŞ kreşi gibi kullanılmamalı.

KALIN'IN ŞAM ZİYARETİ

Türkiye'nin içinde bazı çevreler ve Türkiye'nin dışında bazı odaklar MİT Başkanımızın bir terör örgütü olarak tanımlanan HTŞ lideriyle neden görüştüğünü ifade ediyorlar. HTŞ bir terör örgütü olarak tanımlanıyordu, bugün ise Suriye halkı saygı duyuyor.

HTŞ lideriyle görüşmesi halkın iradesine saygıdır. MİT doğası gereği herkesle görüşür. Bugün Suriye halkının meşru kabul ettiği güçler bizim için de meşrudur."

Kaynak: Haber Merkezi