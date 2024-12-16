Hemen Hemen Herkesin Evinde Var! Bomba Gibi Patladı, Her Yeri Alevler Sardı

Bir evde bulunan çamaşır kurutma makinesi bomba gibi patladı. Neden patladığı bilinmeyen makine büyük korku yarattı.

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Hemen Hemen Herkesin Evinde Var! Bomba Gibi Patladı, Her Yeri Alevler Sardı

Olay, Şehitkamil ilçesi Karacaahmet Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, evde bulunan kıyafet kurutma makinesi çalışırken bilinmeyen bir nedenle patlayarak yandı.

Yaralanan kimsenin olmadığı olay sonrası ev halkı büyük korku ve panik yaşadı.

Hemen Hemen Herkesin Evinde Var! Bomba Gibi Patladı, Her Yeri Alevler Sardı - Resim : 1

O anları anlatan ev sahibi Mehmet Öğretici, "Bir süre çalışan çamaşır kurutma makinesinden dumanlar çıktığını fark ettik. Dumanlardan sonra makinenin bir anda patlaması ile evin çamaşır odasını alevler sardı. Çıkan yangını kendi imkânlarımız ile söndürdük. Evde maddi hasar meydana geldi. Garantili olmasına rağmen firma yetkililerini aradığımızda sadece makinayı değiştirebileceklerini söylediler. Makinanın patlaması nedeni ile evimde hasar meydana geldi. Az kalsın canımızdan da oluyorduk. Firma yetkilisinin bu kadar vurdumduymazlığına anlam veremiyorum. Hukuki yollardan hakkımızı arayacağız insan, hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Benim ve ailemin psikolojisi bozuldu" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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