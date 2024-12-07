Düdüklü Tencere Bomba Gibi Patladı

Alınan bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle 2653 Sokak içerisinde ikamet eden 4 çocuk annesi Zeynep D., mutfaktaki ocakta bulunan düdüklü tencereyi kontrol ettiği esnada patlama meydana geldi.

YÜZÜNDEN YARALANDI

Düdüklü tencerenin patlamasıyla Zeynep D., yaralandı. Yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Zeynep D., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA