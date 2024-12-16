Şehir Görünemez Hale Geldi! Kar Kalınlığı 15 Santime Ulaştı

Yoğun kar yağışının günlerdir etkisini devam ettirdiği Sakarya’da yüksek kesimlerde kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı. Dikmen Yaylası beyaza bürünürken, şehir kardan görünemez hale geldi.

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Şehir Görünemez Hale Geldi! Kar Kalınlığı 15 Santime Ulaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günler öncesinden uyarıda bulunduğu Sakarya kar yağışı sonrasında beyaza büründü. Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ederken, kardan görünemez hale gelen bölgelerde kar kalınlığı 15 santimetreye kadar yükseldi.

Şehir Görünemez Hale Geldi! Kar Kalınlığı 15 Santime Ulaştı - Resim : 1

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yer alan ve şehrin bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası'nda her köşe beyazlar içinde kalırken, kar yağışının bir süre daha devam edeceği öngörüldü.

Şehir Görünemez Hale Geldi! Kar Kalınlığı 15 Santime Ulaştı - Resim : 2

Kaynak: İHA

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