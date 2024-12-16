Sarar'dan 'Aile İçi Kavga' İddialarına Yalanlama

Türkiye’nin önde gelen giyim markaları arasında yer alan Sarar Grubu’nda aile içi kavga başladığı iddialarına ilişkin şirketten açıklama geldi.

Şirketin açıklamasında, iddialar yalanlanırken, “İddia edildiği üzere kâr payı ve huzur hakkı verilmediği ifadeleri tamamen asılsız olup, tüm yönetim kurulu üyeleri ve hissedarlar aynı şartlara sahiptir” ifadelerine yer verildi.

Şirketin açıklamasında yer alan ifadeler şöyle:

“Bugün çeşitli basın kuruluşlarında yer alan ve tek bir magazinsel kaynaktan çıktığı belirlenen habere dair gelen sorulara cevap verme zorunluluğu nedeniyle bu açıklamayı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Sarar Grubu, 80 yıllık geçmişiyle Türkiye’de bugün hala üretime devam eden, turizm, gayrimenkul ve enerji alanında faaliyet gösteren, Eskişehir’de bulunan fabrikalarıyla Anadolu’nun önemli kuruluşlarından biridir.

Haberde bahsi geçen konuların gerçeği yansıtmadığı kamuoyuna açık kaynaklardan da teyit edilebilir. İddia edildiği üzere kâr payı ve huzur hakkı verilmediği ifadeleri tamamen asılsız olup, tüm yönetim kurulu üyeleri ve hissedarlar aynı şartlara sahiptir. Yönetim Kurulu üyelerimiz tüm detaylarıyla internet sitemizde de yer almaktadır.

Sarar şirketleri profesyonelce yönetilmekte ve bağımsız denetimden geçmektedir. Bağımsız Türk yargısının “dedikodu” niteliği taşıyan bu mesnetsiz haberlere itibar etmeyeceğine yönelik inancımız tamdır. Bu nedenle yargı süreci devam etmekte olan bu mesnetsiz ithamlarla kamuoyu algısı oluşturarak yargıyı etkilemek maksadı güdülmektedir. Bu süreçte marka itibarımızı yaralamaya yönelik asılsız haberlere itibar etmemenizi önemle rica ederiz.”

Kaynak: Haber Merkezi