Resmen Duyuruldu! Fenerbahçe İmzayı Attırdı

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Fenerbahçe Beko, oyuncusu Scottie Wilbekin ile yeni sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

Sezonu, Türkiye Kupası, EuroLeague ve son olarak Basketbol Süper Ligi’ni kazanarak, üç kupayla tamamlanan sarı-lacivertliler yeni sezonun kadro planlamasına başladı. Bu kapsamda başarılı 2022 yılında takıma katılan Wilbekin ile sözleşme uzatıldığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yeni sezon öncesinde kadro yapılanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Fenerbahçe Ailesi’ne 2022 yazında katılan ve takımımızın en değerli sporcularından biri olan Scottie Wilbekin ile 1+1 yıllık yeni sözleşme için anlaşmaya varmıştır.



5 Nisan 1993 doğumlu sporcumuz Scottie Wilbekin, EuroLeague’de 2022-23 sezonunda 11.1 sayı, 2.6 asist, 1.0 top çalma ve 2023-24 sezonunda ise 13.0 sayı, 3.3 asist, 1.1 top çalma ortalamaları tutturmuştu.



Başarılı sporcumuz, 2024-25 sezonunun ilk EuroLeague karşılaşması olan Olympiacos mücadelesinde ise talihsiz bir sakatlık yaşamış ve sezonun geri kalanında forma giyememişti.



Bu anlaşmanın Kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diliyor, Scottie Wilbekin’e Fenerbahçe Beko forması altında başarılarla dolu sezonlar diliyoruz.”

Kaynak: Haber Merkezi