Nefesler Tutuldu: Arda ile Kenan Kozlarını Paylaşacak

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Real Madrid’in yıldızı Arda Güler ile Juventus’un yıldızı Kenan Yıldız, yarın oynanacak FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nın son 16 turunda kozlarını paylaşacak.

Real Madrid ile Juventus, son 16 turunda ABD'nin Florida eyaletindeki Miami şehrinde bulunan 65 bin kişi kapasiteye sahip Hard Rock Stadı'nda TSİ 22.00'de karşılaşacak. Her iki takımın orta sahasında A Milli Takımımızın yıldız futbolcuları Arda Güler ile Kenan Yıldız'ın forma giymesi mücadeleyi daha ilgi çekici kılıyor.

Juventus formasıyla başarılı bir sezonu geride bırakan Kenan Yıldız, FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda da şimdiye kadar 3 maçta 180 dakika süre buldu ve 3 gol kaydetti. Arda Güler ise Real Madrid formasıyla 3 maçta 172 dakika sahada kalırken 1 gol kaydetti.

Kaynak: AA