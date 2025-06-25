Juventus'un Yıldızı Kenan Yıldız Havalara Uçtu! Yeni İmzayı Atıyor

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Serie A ekiplerinden Juventus’ta forma giyen Kenan Yıldız, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda sergilediği performansla parmak ısırtırken, İtalya’dan yeni bir haber geldi.

Juventus formasıyla Kulüpler Dünya Kupası’nda fırtına gibi esen Kenan Yıldız, 3 de gol kaydetti.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kenan'ın mukavelesi 2030 yılına kadar uzatılması bekleniyor. Juventus’tan yıllık 1,5 milyon euro kazanan Kenan’ın maaşının da 4,5 euroya yükseltileceği öğrenildi.

Kenan geçen sezon 50 maça çıkarken 12 gol, 8 de asist kaydetmişti.

Kaynak: Haber Merkezi