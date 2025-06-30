Beşiktaş'ta Flaş Ayrılık! Resmen Açıkladılar

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Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Masuaku’nun Beşiktaş kariyerine 2022-2023 sezonunda başladığı hatırlatılarak, “2022-23 sezonunda Futbol A Takımımıza dahil olan, 2023-24 sezonunda kazandığımız Türkiye Kupası ile ardından kazandığımız Süper Kupa’da pay sahibi olan Arthur Masuaku ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Arthur Masuaku’ya kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Üç sezon boyunca Beşiktaş formasını giyen 30 yaşındaki futbolcu, toplamda 108 maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 3 gol atan Masuaku, 18 de asist yaparak takımına katkı sağladı.

Kaynak: İHA