Fenerbahçe'de Sadettin Saran Adaylığını Resmen Duyurdu

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Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç futboldaki başarısızlığın ardından ‘istifa’ çağrılarının hedefi olurken, kongre üyeleri kulübü seçime götürerek imza kampanyası başlatmıştı. Sarı-lacivertli kulüpte her seçim döneminde aday olup olmayacağı merak konusu olan iş insanı Sadettin Saran sonunda sessizliğini bozdu.

Saran, yaptığı yazılı açıklamada adaylığını resmen duyururken, Fenerbahçe kongre üyelerinin başlattığı imza kampanyasına da destek vermediğini açıkladı.

Açıklamasında “Hepimizin bildiği gibi, Fenerbahçe yalnızca basketbolda Avrupa’nın zirvesine çıkmış bir kulüp değil; tüm branşlarıyla birlikte değerlendirildiğinde, tartışmasız olarak dünyanın en büyük spor kulübüdür. Bu büyüklüğün doğal bir uzantısı olarak, futbol takımımızın da her zaman zirvede olması kaçınılmaz bir gerekliliktir” diyen Saran, devamında kulüpte başlatılan imza kampanyasının demokratik bir hak olduğunun altını çizdi.

Saran, bu gibi yöntemlerle seçilmiş yönetimlerin görevden el çektirilmesinin doğru bulmadığını vurgulayarak, “Fenerbahçe, geçmişte en fazla ezeli rakip şampiyonluğu gören bir başkanı bile bu yolla göndermeyecek fazilette bir camiadır. Bu sebeple, biz bu imza kampanyasına destek vermedik ve bir parçası olmadık” dedi.

Saran, kampanyanın sonunu ne olursa olsun kesin olarak aday olacağını söylediği açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

“Fenerbahçemizi beklenen şampiyonluklara bir an önce taşımak amacıyla, yapılacak ilk kongrede, hiçbir şart gözetmeksizin, arkadaşlarımızla birlikte bu büyük sorumluluğa talibiz.

Hiçbir Fenerbahçelinin bu konuda en ufak bir tereddüdünün olmamasını rica ederim."

Kaynak: Haber Merkezi