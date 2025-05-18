Sadettin Saran, Fenerbahçe'de Başkanlığa Aday Oldu! Liste Hazırlığı İçin Kolları Sıvadı

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Sadettin Saran, başkanlığa aday oldu. Saran'ın liste çalışmalarına başladığı; listesini hazırladıktan sonra da adaylığını açıklayacağı öğrenildi.

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Sadettin Saran, Fenerbahçe'de Başkanlığa Aday Oldu! Liste Hazırlığı İçin Kolları Sıvadı

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kalıp şampiyonluk yarışında yara almasının ardından birçok taraftar, Başkan Ali Koç'u istifaya davet etmişti. Öte yandan Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Sadettin Saran'ın başkanlığa aday olması için taraftarlar çağrıda bulunmuştu.

Daha önce adaylığını açıklayan ancak Ali Koç lehine adaylıktan çekilen Sadettin Saran, bir taraftarın "Yönetimi kongreye çağırmanızı ve aday olmanızı rica ederim Sadettin Bey" sözleri üzerine "Olacağım" yanıtını vermişti.

Sadettin Saran'ın Fenerbahçe'de başkanlığa aday olduğu öğrenildi. Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre; Saran liste çalışmalarına başladı. Saran'ın adaylığını listesini hazırladıktan sonra açıklayacağı öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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