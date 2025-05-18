Fenerbahçe Evinde 2 Maç Sonra Kazandı

Trendyol Süper Lig'de sahasında oynadığı son 2 maçında 5 puan kaybeden Fenerbahçe, bugün Eyüpspor'u mağlup ederek evinde 2 maç sonra galibiyet elde etti.

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Fenerbahçe Evinde 2 Maç Sonra Kazandı

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Eyüpspor'u Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko'nun golleriyle 2-1 mağlup etti. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Başakşehir'i yenen sarı-lacivertliler, evinde de 3 puana ulaştı. Ligin 32. haftasında Kayserispor ile 3-3 berabere kalan, 34. haftada da Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Kanarya, 2 maç sonra evinde kazandı.

Jose Mourinho'nun öğrencileri iç sahada 13. galibiyetini elde etti. Sahasında 2 de beraberliği bulunurken, 2 mağlubiyeti derbilerde yaşadı. Fenerbahçe, iç sahada 41 puan toplarken, sezon içerisinde evinde 9 maçlık galibiyet serisi bulunuyor.

Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ın aynı saatte başlayan Kayserispor karşısında galibiyet elde etmesiyle son 2 hafta kala şampiyonluğu kesinleşti. Geçtiğimiz sezon son haftaya kadar süren yarışta Fenerbahçe, 99 puan alarak ligi ikinci tamamladı. Bu sezon takımın başına geçen Jose Mourinho yönetimindeki sarı lacivertliler, bu sezon da aynı durumu yaşadı.

Mourinho'nun öğrencileri gelecek hafta deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak.

İSTİFA SESLERİ YİNE YÜKSELDİ

Bu sezon iç sahada alınan kötü sonuçlarla birlikte tribünlerden yönetime tepkiler olurken, istifa sesleri bugün de sürdü. Mücadelenin ilk düdüğüyle birlikte yönetim aleyhine tezahüratlar yapılırken, atılan gollerle birlikte yönetimi istifaya davet edildi. Oyundan çıkan futbolcular da kenara gelirken ıslıklandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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