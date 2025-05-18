Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 5. Ayağında İkinci Oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 5. ayağında ikinci oldu.

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Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 5. Ayağında İkinci Oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 5. ayağında son yarışta saliselik farkla rakibine geçilerek ikinci oldu.

Çekya'daki 22 turluk yarışa ilk cepten başlayan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yarışın son turuna ve son düzlüğe birinci sırada girmesine rağmen, bitiş çizgisi önünde 0.027'lik farkla Bulega'ya geçildi ve yarışı ikinci sırada tamamladı.

Yarışı, Nicolo Bulega birinci, Danilo Petrucci de üçüncü sırada tamamladı. Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu da yarışı 17. olarak bitirdi.

Kaynak: AA

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