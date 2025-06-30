İşsizlik Verileri Açıklandı

TÜİK verilerine göre, Mayıs 2025’te işsizlik oranı yüzde 8,4’e düşerken, istihdam edilenlerin sayısı 100 bin kişi artarak 32,5 milyona ulaştı. Genç nüfusta işsizlik yüzde 15,4, atıl işgücü oranı ise yüzde 31 olarak kaydedildi.

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İşsizlik Verileri Açıklandı
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 2025 yılı Mayıs ayında işsizlik oranı bir önceki aya kıyasla 0,2 puan azalarak yüzde 8,4 seviyesine geriledi. 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 69 bin kişi azalarak 2 milyon 972 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,5, kadınlarda ise yüzde 11,9 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM VE İŞGÜCÜ VERİLERİ

Mayıs 2025’te istihdam edilenlerin sayısı 100 bin kişi artarak 32 milyon 519 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 49,0’a yükseldi. Bu oran erkeklerde yüzde 66,3, kadınlarda ise yüzde 32,2 olarak gerçekleşti. İşgücü ise 31 bin kişi artarak 35 milyon 491 bin kişi oldu. İşgücüne katılma oranı yüzde 53,5 seviyesinde sabit kalırken, erkeklerde yüzde 70,9, kadınlarda yüzde 36,5 olarak kaydedildi.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 15,4’e geriledi. Genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde 11,0, genç kadınlarda ise yüzde 23,5 olarak tahmin edildi.

ÇALIŞMA SÜRESİ VE ATIL İŞGÜCÜ

İstihdam edilenlerin haftalık ortalama fiili çalışma süresi Mayıs 2025’te 0,6 saat artarak 42,7 saat oldu. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ise 1,1 puan azalarak yüzde 31,0 seviyesine indi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,7, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yüzde 20,2 olarak hesaplandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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