Livakovic'e Yol Göründü, Dev Kulüpler Talip Oldu

Fenerbahçe'de kaleci arayışları devam ederken, Livakovic'e yol göründü. Hırvat kaleci için iki kulübün talip olduğu iddia edildi.

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Livakovic'e Yol Göründü, Dev Kulüpler Talip Oldu
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Fenerbahçe’de Dominik Livakovic’le yola devam etmeme kararı alınmasının ardından kaleci arayışları sürerken, anlaşma sağlandığı iddia edilen Uğurcan Çakır’da Trabzonspor yönetiminin diretmesi sonucu transfer suya düştü. Sarı-lacivertli ekip transferden vazgeçti.

Öte yandan, Fichajes'te yer alan habere göre, İspanya’nın köklü ekibi Sevilla’nın da Hırvat kaleci Livakovic’e talip olduğu iddia edildi. Fransa Ligi ekiplerinden Monaco’nun da girişimlerde bulunacağı kaydedildi.

Fenerbahçe’nin Livakovic için kapıyı 10 milyon euro seviyesinden açtığı iddia edildi. Hırvat kalecinin Fenerbahçe ile 2028’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Livakovic, Fenerbahçe formasıyla 72 maçta süre alırken, 78 gol yemiş ve 26 maçta da gole izin vermemişti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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