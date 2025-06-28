Fenerbahçe Ayrılığı Resmen Duyurdu

Fenerbahçe, yıldız oyuncusuyla yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Errick McCollum'a takımımıza katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için kendisine başarılar diliyoruz” denildi.

Fenerbahçe Ayrılığı Resmen Duyurdu
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Fenerbahçe Beko, ABD'li oyun kurucu Errick McCollum’un takımdan ayrıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko kadrosuna 2025 yılının ocak ayında katılan ve kısa süre içerisinde yaptığı katkılarla bu sezon elde ettiğimiz başarılarda önemli pay sahibi olan sporcumuz Errick McCollum ile yollarımız ayrılmıştır. Errick McCollum'a takımımıza katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için kendisine başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

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