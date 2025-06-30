'Duran' Bombası Gece Patladı! Fenerbahçeliler Sevinçten Çıldırdı
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Fenerabahçe'nin transfer etmek istediği Duran ile ilgili bombayı gece patlattı. İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig’de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe transferde sessizliğini korurken, ünlü gazeteci gece 04.15’te bombayı patlattı.
Al-Nassr’dan Jhon Duran’ı kadrosuna katmaya çok yaklaşan Fenerbahçe, Al-Nassr ile her konuda anlaştı. Yıldız oyuncu için Fenerbahçe’nin futbol direktörü Devin Özek de Kolombiya’nın yolunu tutmuştu.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, gece 04.15’te bir paylaşım yaparak sarı-lacivertli ekibin taraftarlarını heyecanlandırdı. Romano, taraftarın büyük oranda anlaştığını duyurdu.
Romano, Duran için Al-Nassr sayfasının kapandığını açıkladı.