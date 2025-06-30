Fenerbahçe Paraya Para Demeyecek! Dudak Uçuklatan Teklif

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Fenerbahçe’de yeni sezon için kadro planlaması için çalışmalar sürerken, Al-Nassr’dan Jhon Duran ile büyük oranda anlaşma sağlandığı iddia edilmişti. Ancak sarı-lacivertlilerde gidecek isimler de sık sık gündeme geliyor.

Sebastian Szymanski, Dominik Livakovic gibi isimlerin kadroda düşünülmediği bildirilirken, santrfor En-Nesyri için de yine ayrılık iddiaları sık sık gündeme geliyordu.

Suudi Arabistan’ın Al-Hilal ekibinin Faslı golcüye talip olduğu bildirilirken, 30 milyon euroluk teklif yapıldığı kaydedildi.

Ancak Fenerbahçe’nin 40 milyon euroda direttiği iddia edildi.

Kaynak: Haber Merkezi