Anketler Başka, AKP'li Çelik Başka Şey Söylüyor: 'Muhalefet Yine Aynı Yenilgiyi Tadacak'

Türkiye’de muhalefetten erken seçim çağrıları yüksek sesle dillendirilmeye devam edilirken, AKP Sözcüsü Ömer Çelik konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, erken seçim çağrılarına kapıları bir kez daha kapattı. Erken seçim tartışmalarının ortaya çıkmasının ardından araştırma şirketlerinin anketlerinin büyük bir bölümünde CHP'nin birinci parti konumunda olmasına rağmen, Çelik, "Bugün seçim olsa muhalefet yine aynı yenilgiyi tadacak" ifadelerini kullandı.

Adana Arkeoloji Müzesi’nde partisinin Seyhan 8. Olağan İlçe Kongresi’nde açıklamalarda bulunan Çelik, muhalefetin erken seçim çağrılarına kapıyı kapattı. Çelik, "Bugün seçim olsa muhalefet yine aynı yenilgiyi tadacak. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi Türkiye'nin gündeminde erken seçim yok" ifadelerini kullandı.

Çelik konuya ilişkin sözlerinin tamamında şunları söyledi:

“Kuşkusuz bugün biz seçim olsa yine aynı yenilgiyi tadacaklar. Ama daha önce de söylediğimiz gibi Türkiye’nin gündeminde bir erken seçim söz konusu değildir. Önümüzdeki dönemi Türkiye’nin hedeflerine ulaşması için Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ortaya koyduğu Türkiye yüzyılı hedeflerine ulaşmak için güçlü bir şekilde yol yürüyerek ilerlemeye devam edeceğiz. Muhalefetteki karışıklık, kendi aralarındaki kavga, kendi aralarındaki huzursuzluk, her söz konusu olduğunda sürekli olarak AK Parti’ye bir saldırı gerçekleştiriyorlar. Cumhurbaşkanımıza bir saldırı gerçekleştiriyorlar. Sesimizi kısabileceklerini zannediyorlar. Geçen gün de gördünüz mecliste çirkin bir eylem oldu. İçişleri bakanımız komisyon toplantısına girerken önünü kesmeye çalıştılar. Ama bir kere daha gördüler ki AK Parti’yi herhangi bir şekilde susturmak, hiçbir şekilde mümkün değildir Cumhur İttifakı susturmak hiçbir şekilde mümkün değildir. Değerli arkadaşlarım Şunu bizim teşkilatlarımız çok iyi bilirler. O sebeple yeni göreve gelecek ilçe başkanlarımızın da bu şuurla ve bu bilinçle hareket etmesi gerektiğini bir kere daha ifade etmek isterim. Biz seçimden seçime çalışan bir teşkilat değiliz. Türkiye’nin önünde bir erken seçim yoktur. Ama biz her gün seçim varmış gibi çalışan bir teşkilatız.”

‘DÜNYA KRİTİK BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR’

Yalnızca Türkiye’nin değil dünyanın da kritik bir süreçten geçtiğini söyleyen Çelik, küresel risklere ve belirsizliklere işaret etti. Çelik sözlerinin devamında, şunları kaydetti:

"Dün İngiltere'den Çin'e, Fransa'dan Kuzey Afrika ülkelerine kadar yapılan açıklamalara baktığımızda, dünyanın sancılı bir dönemden geçtiğini görüyoruz. Yakın coğrafyamızdaki istikrarsızlıklar, yukarımızdaki savaş ve Gazze'deki soykırım gibi olaylar, dünya gündemini sarsmaya devam ediyor. Tüm bu süreçler, sosyal dokuyu tehdit eden akımlardan yapay zeka ile gelen yeni gelişmelere kadar hayatlarımızı meydan okur hale getiriyor."