Son Seçim Sonucunu Bilmişlerdi! Yeni Ankette Fark Açıldı

Araştırma şirketleri, olası bir erken seçime ilişkin araştırma sonuçlarını yayımlarken, son ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Son seçim sonuçlarını en doğru tahmin eden şirket olan Özdemir Araştırma'nın anketinde CHP birinci parti olmayı sürdürürken, ikinci sıradaki AKP ile arasındaki fark dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi

Anket Seçim CHP AKP MHP İYİ Parti
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Son Seçim Sonucunu Bilmişlerdi! Yeni Ankette Fark Açıldı - Resim: 1

Türkiye’de erken seçim tartışmaları zaman zaman gündeme gelirken, anket şirketleri de araştırma sonuçlarını yayımlamaya devam ediyor. Son araştırma sonuçları ise Özdemir Araştırma tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

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Son Seçim Sonucunu Bilmişlerdi! Yeni Ankette Fark Açıldı - Resim: 2

Özdemir Araştırmanın son anketinde dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. 30 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında yapılan araştırmada CHP birinciliği kaptırmadı. CHP’yi AKP takip etti.

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Son Seçim Sonucunu Bilmişlerdi! Yeni Ankette Fark Açıldı - Resim: 3

Araştırma sonuçlarında CHP oyların yüzde 30,7’sini alarak birinci parti konumunda olmayı sürdürürken, AKP oyların yüzde 27,4’ünü alarak ikinci oldu.

Ankette İYİ Parti ve MHP’nin oylarının eridiği göründü.

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Son Seçim Sonucunu Bilmişlerdi! Yeni Ankette Fark Açıldı - Resim: 4

Anket sonuçlarına göre ilk 3 parti şöyle sıralandı:

CHP: Yüzde 30,7
AKP: Yüzde 27,4
DEM Parti: Yüzde 11

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Son Seçim Sonucunu Bilmişlerdi! Yeni Ankette Fark Açıldı - Resim: 5

Önceki ankete göre; CHP 0,3, AKP, 1,1, ve Zafer Partisi’nin 1,1 oy artırdığı görüldü.

DEM Parti’de - 1,2, MHP - 0,5, YRP - 0,8, İYİ Parti'de ise -0,6, oy düşüşü olduğu anket sonuçlarına yansıdı.

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