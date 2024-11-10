Son Seçim Sonucunu Bilmişlerdi! Yeni Ankette Fark Açıldı
Araştırma şirketleri, olası bir erken seçime ilişkin araştırma sonuçlarını yayımlarken, son ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Son seçim sonuçlarını en doğru tahmin eden şirket olan Özdemir Araştırma'nın anketinde CHP birinci parti olmayı sürdürürken, ikinci sıradaki AKP ile arasındaki fark dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’de erken seçim tartışmaları zaman zaman gündeme gelirken, anket şirketleri de araştırma sonuçlarını yayımlamaya devam ediyor. Son araştırma sonuçları ise Özdemir Araştırma tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.
Özdemir Araştırmanın son anketinde dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. 30 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında yapılan araştırmada CHP birinciliği kaptırmadı. CHP’yi AKP takip etti.
Araştırma sonuçlarında CHP oyların yüzde 30,7’sini alarak birinci parti konumunda olmayı sürdürürken, AKP oyların yüzde 27,4’ünü alarak ikinci oldu.
Ankette İYİ Parti ve MHP’nin oylarının eridiği göründü.
Anket sonuçlarına göre ilk 3 parti şöyle sıralandı:
CHP: Yüzde 30,7
AKP: Yüzde 27,4
DEM Parti: Yüzde 11
Önceki ankete göre; CHP 0,3, AKP, 1,1, ve Zafer Partisi’nin 1,1 oy artırdığı görüldü.
DEM Parti’de - 1,2, MHP - 0,5, YRP - 0,8, İYİ Parti'de ise -0,6, oy düşüşü olduğu anket sonuçlarına yansıdı.