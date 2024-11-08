Dikkat Çeken Anket Sonucu: Erken Seçim Yapılmalı Mı?

Erken seçim tartışmaları gündemde yer almaya devam ederken Asal Araştırma, ekim ayında anket yaptı. Ankette katılımcılara "Erken seçim yapılmalı mı?" sorusu yöneltildi. Ayrıca katılımcıların destekleri partilerde sorulurken, erken seçim neden olması gerektiği de soruldu. Çıkan sonuçlar şaşırttı. İşte anket sonucu...

Son Güncelleme:
Dikkat Çeken Anket Sonucu: Erken Seçim Yapılmalı Mı?

Muhalefet kanadından gelen "erken seçim" çağrıları gündemden düşmezken araştırma şirketleri erken seçim anketleri yapmaya başladı. Asal Araştırma, ekim ayında Türkiye geneli 26 ilde 2 bin kişiyle görüşerek bir anket hazırladı. Anket katılımcılarına, "Sizce erken genel seçim yapılmalı mı?" sorusu soruldu.

Katılımcıların yüzde 42.6 oranında bir çoğunluğu erken seçim yapılmasını destekledi. Buna karşın, yüzde 51.5’lik bir kesim erken seçim istemediğini belirtti.

Dikkat Çeken Anket Sonucu: Erken Seçim Yapılmalı Mı? - Resim : 1

Erken genel seçimin yapılmasını isteyenlerin çoğunluğunu ise CHP ve DEM Partili seçmenler oluşturuyor.

Dikkat Çeken Anket Sonucu: Erken Seçim Yapılmalı Mı? - Resim : 2

Son Seçim Anketi Gündem Oldu! CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayını Seçtiler...Son Seçim Anketi Gündem Oldu! CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayını Seçtiler...Siyaset

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Anket Erken Seçim
Son Güncelleme:
Yastıklardaki Sarı Lekeleri Çıkarmanın Formülü Ortaya Çıktı: Herkesin Evinde Bulunuyor Yastıklardaki Sarı Lekeleri Çıkarmanın Formülü Ortaya Çıktı: Herkesin Evinde Bulunuyor
Cildinize Trabzon Hurmasını Süün O Sorunlarınızdan Kurtulun Cildinize Trabzon Hurmasını Süün O Sorunlarınızdan Kurtulun
CHP'de Acı Haber: Selçuk Ayhan Hayatını Kaybetti Eski CHP Milletvekili Selçuk Ayhan Hayatını Kaybetti
Ankara’da Tekme Tokat 'Konser' Kavgası: Meclis Üyeleri Birbirine Girdi! Ankara’da Tekme Tokat 'Konser' Kavgası!