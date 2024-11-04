Son Seçim Anketi Gündem Oldu! CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayını Seçtiler...

Ekonomik kriz nedeniyle "erken seçim" tartışmaları gündeme taşınırken, CHP'nin olası cumhurbaşkanı adayının kim olacağı da devamlı tartışılıyor. Yakın zamanda kararlaştırılan bir seçim gündemi olmamasına rağmen anket şirketleri de çalışmalarını hızlandırdı. Son olarak Asal Araştırma, "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" anketinin sonuçlarını açıkladı.

Asal Araştırma, ekim ayında 2 bin kişiyle görüşerek bir anket yaptı. Anket katılımcılarına, "CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" sorusu soruldu. ASAL'ın araştırmasında alfabetik olarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür özel ve CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Diğer ve Fikrim Yok/Cevap Yok seçenekleri yer aldı.

İLK TERCİH MANSUR YAVAŞ

Anket sonuçlarına göre katılımcıların çoğu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyor. Mansur Yavaş'ı sırasıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takip ediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem