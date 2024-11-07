Ankara’da Tekme Tokat 'Konser' Kavgası: Meclis Üyeleri Birbirine Girdi!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen konser için Ebru Gündeş’e 69 milyon lira ödeyeceği iddiaları ABB Meclisi'ni karıştırdı.

ABB Meclisi'nin kasım ayının ilk toplantısı, Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında gerçekleştirildi. AKP Grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, 29 Ekim'de yapılan Ebru Gündeş konserine 69 milyon lira bütçe ayrıldığını paylaşılan belgelerle öğrendiklerini söyledi.

'ÖDEME YAPILMASA DA GERÇEĞİ DEĞİŞTİRMEZ'

Yalçın, "Bazı arkadaşlar bugüne kadar eleştirilerin tamamında yaptıkları 'Yalan söylüyorsunuz.', 'Allah'tan korkmazlar, kuldan utanmazlar' gibi bir paylaşım silsilesi içerisine girdiler. Ortada belge var. Belgeleri görünce daha sonra 'Mansur Yavaş Başkanımızın bu konuyla ilgili bilgisi yok' dediler. Firma fatura kesmemiş olabilir. Ödeme de yapılmamış olabilir ancak bir günlük konser için 69 milyon liralık sözleşme yapıldığı gerçeğini değiştirmez" diye konuştu.

'VUR PATLASIN ÇAL OYNASIN'

Nihat Yalçın 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında da Mor ve Ötesi Grubu'na 71 milyon lira; 2023 yılında düzenlenen 29 Ekim konserinde Candan Erçetin ve Murda'ya ödenen tutarın 80 milyon 40 bin lira olduğunu söyledi. Yalçın sözlerine şöyle devam etti:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi, sigorta prim borçlu belediyeler arasında birinci sırada. 8 milyar borcu var. Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi yüzsüzleri listesini açıklıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesinin şirketleri orada. Her sayfada bir şirket var. Bugün baktık, sadece BUGSAŞ'ın 600 milyon lira borcu var. Ankara'da tüm bunlar yaşanırken Ankara Büyükşehir Belediyesi, konserlere ayırdığı yüz milyonlarca liralık bütçesiyle adeta Mansur Yavaş'ın reklam ajansı haline dönüşmüştür. Ankara'da eser ve hizmet belediyeciliğinin yerini vur patlasın, çal oynasın belediyeciliği dönemi almıştır."

CHP'DEN YANIT: 'SİZİN RAHATSIZLIĞINIZI ANLIYORUM'

CHP grubu adına konuşan Belediye Meclisi Başkan Vekili Ertan Işık, AK Parti Grup Başkanı Nihat Yalçın'a, "Bizim şeffaflığımızı sorgulamaya sizin maziniz yetmez. Bugüne kadar 60'a yakın konser yapmışız ama konu 19 Mayıs ve 29 Ekim olunca ben sizin cidden rahatsızlığınızı anlıyorum" diye yanıt verdi.

Bu sözlerin ardından AK Partili meclis üyeleri kürsüye yürüdü. Tartışma yumruklu kavgaya döndü. Bunun üzerine oturum kapatıldı.

Kaynak: DHA