DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çağrısını Yineledi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatioğulları, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı 13. Olağan Genel Kurulu'nun ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hatimoğulları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tarihi çağrısının ardından Türkiye’de başlayan sürece ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir çağrıda daha bulundu.

'BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMASI DIŞINDA BİLGİMİZ YOK'

Hatimoğulları konuya ilişkin açıklamasında, “MHP Genel Başkanının açıklamaları dışında herhangi bir bilgimiz yoktur” diyerek, Çağrımızı bir kez daha yapıyoruz. Konuşması gereken bir diğer kişi de Cumhurbaşkanı Erdoğan’dır. Küçük ortağın attığı yaklaşımlarla ilgili kendi değerlendirmelerini bizzat kendi ağızlarından dinlemiş değiliz. Yaptıkları tek açıklama Cumhur İttifakı'nda bir çatlak olmadığına ilişkindir. Ancak bizi ilgilendiren; 'Türkiye'de Kürt sorununa dair yaklaşımları nedir?' sorusudur. Bu soruya dair bir yanıtları mevcut değil. Ama bir pratik mevcuttur o da kayyımdır. Kayyım devam ettiği sürece batışın ortadan kaldırıldığının da altını çizmek isteriz” ifadelerini kullandı.

'KAYYIM POLİTİKALARI SÜRDÜĞÜ SÜRECE...'

Hatimoğulları, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Bizler müzakerenin, demokratik bir zeminde onurlu bir barışın konuşulma olasılıklarının oluşması halinde DEM Parti olarak asli özne olmaya hazır olduğumuzun altını çiziyoruz. Ancak kayyım, baş eğdirme politikaları devam ettiği sürece demokratik zeminde mücadelemizi sürdüreceğiz."

Kaynak: Duvar