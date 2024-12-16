CHP’li Günaydın’dan Haciz Tepkisi! ‘Yapılması Gereken Ne Varsa, Yapacağız’

TBMM’de bütçe görüşmelerine katılan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisinin bazı belediyelerinin hesaplarına SGK prim borçları nedeniyle haciz uygulanmasına yönelik önemli açıklamalar yaptı.

Günaydın, Gerçek Gündem’e yaptığı açıklamada “Yapılması gereken ne varsa yapacağız. Ben diyorum ki orada bir duvar var bir de sizde kafa var. O kafayı hep böyle vuruyorsunuz” dedi.

“YAPILMASI GEREKEN NE VARSA YAPACAĞIZ”

Konuya ilişkin haberleri takip ettiğini ifade eden Günaydın, sorulara yönelik olarak şunları söyledi: Hiçbir şey hiçbir şeye el konulmuş değil. 11,5 milyar TL haciz gelecek deniyorsa gelecektir. Ankara İstanbul İzmir Şişli Adana Mersin toplam 11,5 milyar TL diyor. Biz sadece Denizli’yi 11 milyar lirayla borçla devraldık. Bu borçlar kimin borcu? Yapılması gereken ne varsa yapacağız. Ben diyorum ki orada bir duvar var bir de sizde kafa var. O kafayı hep böyle vuruyorsunuz.

“BUGÜN SEÇİM OLSA ÇOK DAHA FAZLA BELEDİYEYİ ALIRIZ”

Üç gün önce aldıkları bir anketi işaret eden Günaydın, şöyle devam etti: Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerin ortalaması %58. Bugün seçim olsa çok daha fazla belediyeyi alırız. Şimdi siz bana sorun, belediyeleriniz mükemmel mi çalışıyor? Hayır. Eksiği var, gediği var ama arkadaşlar göstere göstere silkeleyin diyerek haciz yaparak falan…

“BU KAFA BURAYA KADAR”

Vatandaş ne diyor? AKP bıraksın bunlar daha iyisini yapar. Bu kafa buraya kadar. Diyorum ki bloke edilmiş belediyeler var mı? Yok diyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 15 milyon TL diyorlar ama rakam 11,5 milyar TL. 15 milyon TL dediğin ne ki bu rakamın içinde.

Kaynak: Haber Merkezi