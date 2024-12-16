CHP'li 6 Belediyeye Haciz ve Bloke İddiası! İBB ve ABB Kaynaklarından Gerçek Gündem'e İlk Açıklama

CHP'li 6 belediyeye SGK borçları nedeniyle haciz geldiği ve hesaplarına bloke konulduğu iddia edildi. Gerçek Gündem'e konuşan İBB kaynakları, kendilerine gelen herhangi bir bilgi ya da haciz söz konusu olmadığını söyledi. ABB kaynakları ise iddiaları doğruladı.

Rıfat Kırcı Rıfat Kırcı
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CHP'li 6 Belediyeye Haciz ve Bloke İddiası! İBB ve ABB Kaynaklarından Gerçek Gündem'e İlk Açıklama

CHP'li Ankara, İstanbul, Adana, İzmir, Mersin Büyükşehir ve Şişli Belediye'lerine SGK prim borçları yüzünden haciz işlemi uygulandığı ve hesaplara bloke konulduğu iddia edildi.

Gerçek Gündem'in ulaştığı İBB kaynakları, kendilerine gelen herhangi bir bilgi ya da haciz söz konusu olmadığını söyledi. İBB'nin SGK borcunun olmadığını söyleyen kaynaklar, sadece birkaç iştirakin borcu olduğuna dikkat çekti. İBB kaynakları "Ona ilişkin 'ödeyin' bilgisi geldi. Şu an için böyle bir bloke bilgisi doğru değil" dedi.

ABB DOĞRULADI

Gerçek Gündem'e konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) kaynakları ise iddiaları doğruladı.

İBB'DEN RESMİ AÇIKLAMA

İBB söz konusu iddialara ilişkin sosyal medya hesaplarından şu paylaşımı yaptı:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama: İBB ya da iştirak şirketlerinin hesaplarına gelen bir bloke ya da haciz işlemi söz konusu değildir."

ŞİŞLİ BELEDİYESİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Şişli Belediyesi kaynakları ise Gerçek Gündem'e yaptığı açıklamada “Biz söz konusu haberi basından öğrendik. Böyle bir durum olup olmadığını biz de araştıracağız. Ne yazık ki bazen bazı durumları olayın muhataplarından önce bazı basın kuruluşları öğrenebiliyor. Bu nedenle doğrulayamıyoruz ya da yalanlayamıyoruz. Henüz intikal etmiş bir şey yok" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI 'SİLKELEYİN' TALİMATI VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'a CHP'li belediyelerin SGK borçları için 'Silkeleyin' talimat vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Açık artırma usulüyle asgari ücret açıklayan muhalefeti de, ülke ve millet hayrına bir iş yapacaklarsa, SGK'ya olan birikmiş borçlarını ödemeye davet ediyorum. Sayın bakan kendilerini çok daha kararlı şekilde silkelemende fayda var" demişti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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