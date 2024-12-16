Burhanettin Bulut: 770 Bin Kişi Hem İşini Kaybetti Hem Maaşsız Kaldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 2024 yılının ilk 10 ayında 1 milyon 494 bin kişinin işsiz kaldığını açıkladı.

“770 BİN KİŞİ HEM İŞİNİ KAYBETTİ HEM MAAŞSIZ KALDI”

İşini kaybedenlerden sadece yarısının işsizlik ödeneğinden yararlanabildiğine dikkat çeken Bulut, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İşsiz kalan 1,5 milyon kişinin yarısına işsizlik ödeneği bağlanmadı. 770 bin kişi hem işini kaybetti hem de maaşsız kaldı. İşsizlik ödeneği alabilmenin şartı ağır olduğu için vatandaş gelirsiz kalıyor. İş-Kur’a kayıtlı işsiz sayısı kasım ayında azalmış görünse de bu azalma iş bulma umudu olmayanların sayısının artmasından kaynaklanıyor.

“İŞ-KUR’DAN DA UMUDU KESTİLER”

İş bulmaktan umudunu kesenler İş-Kur’dan da umudunu kesmiş durumda. İş bulamayacaklarını düşündükleri için İş-Kur’a kayıt da yaptırmadılar. İş bulmaktan umudunu kesen 4 milyon 550 bin kişi iş bulsa hemen çalışabilecek durumda ancak son dört haftada iş aramadığı için TÜİK tarafından işsiz kabul ediliyor.

“İŞSİZ KALANLAR BİRİKİMSİZ KADERİNE TERK EDİLİYOR”

Asgari ücret 17 bin lira olduğu için emekçi kenara üç kuruş para koyamıyor. İşsiz kaldığında kenarda parası olmadan, birikimsiz kaderine terk ediliyor. Çalışanın, işsiz kalmadan önceki son 120 gün çalışıyor olması, son 3 yıl içerisinde en az 600 gün prim ödemiş olması koşulları esnetilmeli.”

Kaynak: ANKA