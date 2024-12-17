Ferdi Tayfur Yoğun Bakıma Alındı

Sanatçı Ferdi Tayfur Antalya'da sevk edildiği özel hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. 79 yaşındaki sanatçının, 15 gün önce beyin damarına stent takılmıştı.

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Ferdi Tayfur Yoğun Bakıma Alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde önceki gün aniden fenalaşan Ferdi Tayfur, özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırılıp, tedaviye alındı. Soğuk algınlığı nedeniyle rahatsızlandığı belirtilen Tayfur, daha önce tedavi gördüğü Antalya'daki Medical Park Hastanesi'ndeki doktorunun talebi üzerine dün gece saatlerinde ambulans uçakla bu kente sevk edildi.

Ferdi Tayfur Yoğun Bakıma Alındı - Resim : 1

Saat 23.00 sıralarında ambulans uçakla Antalya'daki hastaneye getirilen Tayfur, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

5 GÜN ÖNCE TABURCU EDİLMİŞTİ

Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan 79 yaşındaki sanatçının, 15 gün önce Antalya'daki bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı ve 5 gün önce taburcu edildiği belirtilmişti. Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a, Antalya'da 2020'de oğlunun böbreği nakledilmişti.

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Kaynak: DHA

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