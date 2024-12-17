Ticaret Bakanlığı Harekete Geçti: Bu Ürünlere Dikkat! Çocuklar Güvende Değil

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atan 2 ürünü piyasadan toplatmaya karar verdi. Bakanlık, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yaptığı açıklamada, limit değerinin üzerinde "Fitalat" tespit edilen ve "Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği" standardına aykırılık taşıyan ürünlerin geri çekildiğini duyurdu.

Kırtasiye ve oyuncakçılarda satılan, çocukların vazgeçilmezlerinden olan "Mr. Dıy" marka, iki sticker (etiket) setine ilişkin Bakanlığın açıklaması şöyle:

FİTALATIN SAĞLIĞA ZARARLARI

Fitalatlar, genellikle plastiklerin esnekliğini artırmak amacıyla kullanılan kimyasal bileşikler. Ancak, fitalatların insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğu düşünülmekte.

İşte fitalatların sağlığa zarar verebileceği bazı yollar:

Endokrin sistemi etkileme: Fitalatlar, endokrin bozucu maddeler (EDC'ler) olarak bilinir. Bu, vücudun hormon sistemi üzerinde olumsuz etkiler yapabilecekleri anlamına gelir. Özellikle testosteron ve östrojen gibi hormonların işlevini engelleyebilir, bu da üreme sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.

Üreme sorunları: Fitalatlar, erkeklerde sperm sayısını ve kalitesini azaltabilir, kadınlarda ise doğurganlık problemlerine yol açabilir. Hamilelik sırasında fetüse zarar verebilir ve erken doğum riskini artırabilir.

Astım ve alerjik reaksiyonlar: Fitalatlara maruz kalan çocuklarda astım gelişme riski artabilir. Ayrıca, alerjik reaksiyonlar da fitalatlarla ilişkili olabilir.

Kanser riski: Fitalatların bazı türlerinin, kanserojen olma potansiyeline sahip olduğu düşünülmekte. Özellikle meme kanseri gibi hormonla ilişkili kanser türlerine karşı risk artırıcı bir etkisi olabilir.

Gelişimsel problemler: Fitalatlara maruz kalmak, özellikle çocuklarda nörolojik ve gelişimsel sorunlara yol açabilir. Dil, öğrenme ve davranış sorunları gibi etkiler gözlemlenmiştir.

Karaciğer ve böbrek sorunları: Fitalatların, karaciğer ve böbrek sağlığını olumsuz etkileyebileceği düşünülmekte. Bu organların işlevlerinde bozulmalar görülebilir.

Fitalatlar, genellikle plastikler, kişisel bakım ürünleri, parfümler, oyuncaklar, temizlik malzemeleri gibi birçok ürünün içinde bulunabilir. Bu maddelere maruz kalmamak için organik ve doğal ürünlerin tercih edilmesi, özellikle plastiklerden kaçınılması sağlıklı bir yaşam için önemli.