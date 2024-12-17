Hastaneye Kaldırılan Ferdi Tayfur'dan Yeni Haber: Tedavisi Antalya'da Sürecek

Sanatçı Ferdi Tayfur, yaşadığı Muğla'nın Marmaris ilçesinde yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı. Sanatçı Tayfur'un tedavisi Antalya'da devam edecek.

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Hastaneye Kaldırılan Ferdi Tayfur'dan Yeni Haber: Tedavisi Antalya'da Sürecek

Uzun yıllardır Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan sanatçı Ferdi Tayfur, yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Tayfur, Muğla'da devam eden tedavisinin ardından doktorları ve ailesinin isteği üzerine Antalya Medical Park Hastanesi'ne sevk edildi.

Ferdi Tayfur, yaşamını sürdürdüğü Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde önceki gün rahatsızlanınca önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna nakledilmişti.

4 GÜN ÖNCE TABURCU EDİLMİŞTİ

Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan 79 yaşındaki sanatçının, 15 gün önce Antalya'daki bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı ve 4 gün önce taburcu edildiği belirtilmişti. Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a, Antalya'da 2020'de oğlunun böbreği nakledilmişti.

Ferdi Tayfur Taburcu Olacak mı? Durumu Nasıl? Başhekim Açıkladı! ‘Biraz Önce Yanına Gittim, Bilinci…’Ferdi Tayfur Taburcu Olacak mı? Durumu Nasıl? Başhekim Açıkladı! ‘Biraz Önce Yanına Gittim, Bilinci…’Magazin

Kaynak: AA

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