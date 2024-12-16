Kısmetse Olur’un Yaramaz Çocuğu Zeyd Öldü mü? Herkes Ayağa Kalktı! Meşhur İfşacı Gerçeği Açıkladı

YouTube üzerinde yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışma programının birinci sezon yarışmacısı Zeyd Gümüştutan’ın hayatını kaybettiği iddiaları sosyal medyanın gündemine oturdu. Yarışmacılar hakkındaki kulis bilgileriyle dikkat çeken Yasin Özbek, herkesin konuştuğu iddiayı yalanlayarak “Arkadaşlar Kısmetse Olur Zeyd vefat etmedi hala yaşıyor” dedi.

Esma Karayel Esma Karayel
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Kısmetse Olur’un Yaramaz Çocuğu Zeyd Öldü mü? Herkes Ayağa Kalktı! Meşhur İfşacı Gerçeği Açıkladı

YouTube üzerinde yayınlanan, evlilik programı Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasının birinci sezon yarışmacısı Zeyd Gümüştutan, sıra dışı hareketleri, kaoslarıyla yarışmaya damga vurmuştu. Yarışma sonrasında ortalıktan kaybolan Zeyd, şimdi de “Öldü” iddiasıyla konuşulmaya başlandı.

Kısmetse Olur’un Yaramaz Çocuğu Zeyd Öldü mü? Herkes Ayağa Kalktı! Meşhur İfşacı Gerçeği Açıkladı - Resim : 1

CANSEL’İ HAVUZA ATTI, AYBÜKE’YE HAKARET ETTİ

Yarışmacı Cansel’li kucağına alarak havuza atan, Aybüke’ye hakaret eden Zeyd, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da günlerce konuşulmuştu.

Skandalların adresi Zeyd’in Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nden önce popüler Göz6 programında da yer aldığı, Berna Keklikler ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Kısmetse Olur’un Yaramaz Çocuğu Zeyd Öldü mü? Herkes Ayağa Kalktı! Meşhur İfşacı Gerçeği Açıkladı - Resim : 2

“OTOPSİ İSTİYORUM, DÜŞLERİM ECELİYLE ÖLMÜŞ OLAMAZ”

Zeyd’in programda söylediği “Otopsi istiyorum, kurduğum düşler eceliyle ölmüş olamaz” cümlesi, kısa süre içinde vira hale gelmiş, günlerce editlere malzeme olmuştu.

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında en çok yaşını yalan söylemesi ile dikkatleri çeken Zeyd’in Amerika'ya girmeye çalışırken Meksika sınırında öldürüldüğü iddiası bir anda sosyal medyayı karıştırdı.

Kısmetse Olur’un Yaramaz Çocuğu Zeyd Öldü mü? Herkes Ayağa Kalktı! Meşhur İfşacı Gerçeği Açıkladı - Resim : 3

“KISACA ÖLMEDİ”

Herkesin konuştuğu iddiaya ilişkin yarışmacılarla arası iyi olan, Kısmetse Olur ifşalarıyla meşhur Yasin Özbek’ten bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşım yapan Yasin Özbek “Arkadaşlar Kısmetse Olur Zeyd vefat etmedi hala yaşıyor. Yapılan haberler sahte yani kısaca ölmedi” dedi.

Kısmetse Olur’un Yaramaz Çocuğu Zeyd Öldü mü? Herkes Ayağa Kalktı! Meşhur İfşacı Gerçeği Açıkladı - Resim : 4

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Kaynak: Haber Merkezi

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