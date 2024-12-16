Ferdi Tayfur Taburcu Olacak mı? Durumu Nasıl? Başhekim Açıkladı! ‘Biraz Önce Yanına Gittim, Bilinci…’

“Bana Sor”, “İçim Yanar”, “Sabahçı Kahvesi”, “Bana da Söyle”, “Yüreğimde Yara Var” gibi şarkılarıyla 90’lı yıllara damga vuran, ‘Arabeskin Kralı’ olarak tanınan ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, dün Muğla’daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan Ferdi Tayfur’un Basın Danışmanı Şirin Gözlalıcı “Sağlık durumu gayet iyi olup belli bir süre gözetim altında tutulacak” açıklamasını yapmıştı.

Ferdi Tayfur’un son sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama daha geldi. Hastane başhekimi Dr. Vasfi Sumur Gazezoğlu, Tayfur için “1-2 güne servise alınacağını, birkaç güne de taburcu edeceğimizi umuyoruz” dedi.

“CİDDİYE ALINABİLECEK BİR SONUÇTU”

Dr. Gazezoğlu, şunları söyledi: Sanatçımız Ferdi Tayfur genel durum bozukluğu, düşkünlük ve nabzın düşmesi sonucu hastanemizde tedavi altına alındı. Şu an için sağlık durumu oldukça iyi. Kalp operasyonu ve böbrek nakli geçirdi. Bunların üzerine hastamızın genel düşkünlüğü ortaya çıkması ciddiye alınabilecek bir sonuçtu.

“BİRKAÇ GÜNE TABURCU EDECEĞİMİZİ UMUYORUZ”

Tayfur’un yoğun bakımda tedavi altına alındığını belirten Dr. Gazezoğlu, “Biraz önce yanına gittim. Bilinci açık ve kendisiyle sohbet ettim. Güzel haberler vereceğine söz verdi. 1-2 güne servise alınacağını, birkaç güne de taburcu edeceğimizi umuyoruz” dedi.

Kaynak: DHA