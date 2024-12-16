Ankaralı Turgut’a Acı Veda! Gözyaşları Sel Oldu.... Evlatlıktan Reddetmişti, Kızları Tabutuna Sarılıp Ayrılamadı

Uzun süredir akciğer kanseri tedavisi gören ve dün hayatını kaybeden 61 yaşındaki ünlü sanatçı Ankaralı Turgut, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Ankaralı Turgut’un kızları, babalarının tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

Son Güncelleme:

Bir süre önce hayatını kaybettiği iddia edilen ardından hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenilen ‘Ankaralı Turgut’ olarak bilinen ünlü sanatçı Turgut Karataş, dün yoğun bakıma kaldırılmış ve hayatını kaybetmişti.

Ankaralı Turgut’a Acı Veda! Gözyaşları Sel Oldu.... Evlatlıktan Reddetmişti, Kızları Tabutuna Sarılıp Ayrılamadı - Resim : 1

KIZLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

61 yaşında hayatını kaybeden Ankaralı Turgut, Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda son yolcuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Karataş'ın ailesinin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, bazı Ankaralı sanatçılar da katıldı.

Ankaralı Turgut’a Acı Veda! Gözyaşları Sel Oldu.... Evlatlıktan Reddetmişti, Kızları Tabutuna Sarılıp Ayrılamadı - Resim : 2

Ankaralı Turgut’un tedavi parasında el koymak istediklerini açıklayarak evlatlıktan reddettiği kızlarının cenaze törenindeki halleri duygulandırdı. Babalarının tabutuna sarılan kızlar, gözyaşlarına boğuldu.

Ankaralı Turgut’a Acı Veda! Gözyaşları Sel Oldu.... Evlatlıktan Reddetmişti, Kızları Tabutuna Sarılıp Ayrılamadı - Resim : 3

“USTALARIMIZ BİR BİR VEFAT EDİYOR”

Cenazeye katılan şarkıcı Hüseyin Kağıt, “Türkiye'mizin başı sağ olsun. Üstatlarımla biz buradayız. Ustalarımız, üstatlarımız bir bir vefat ediyor. Allah kalanlarımıza ömür versin. Acılı ailesine başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

Ankaralı Turgut’a Acı Veda! Gözyaşları Sel Oldu.... Evlatlıktan Reddetmişti, Kızları Tabutuna Sarılıp Ayrılamadı - Resim : 4

“TURGUT HOCAMIZ BİZİM ÖNCÜLERİMİZDEN”

Çubuklu Yaşar olarak bilinen Ankaralı şarkıcı ise “Turgut hocamız bizim öncülerimizden, eskilerden. Çok üzüntülüyüz. Sanatçı dostlarımızla hep beraber geldik. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.

Ankaralı Turgut’a Acı Veda! Gözyaşları Sel Oldu.... Evlatlıktan Reddetmişti, Kızları Tabutuna Sarılıp Ayrılamadı - Resim : 5

AKP Kurucusu ve Eski Vekil Hüseyin Çelik'ten Nevşin Mengü'nün Gözaltına Alınmasına TepkiAKP Kurucusu ve Eski Vekil Hüseyin Çelik'ten Nevşin Mengü'nün Gözaltına Alınmasına TepkiGüncel

Özgür Özel'den Dikkat Çeken 'SGK Borcu' Çıkışı! 'Şimdi Bizim Gırtlağımıza Çökecekler'Özgür Özel'den Dikkat Çeken 'SGK Borcu' Çıkışı! 'Şimdi Bizim Gırtlağımıza Çökecekler'Siyaset

Son Ankette Makas Açıldı! Birinci Yine Değişti, İki İsmin de Gerisinde KaldıSon Ankette Makas Açıldı! Birinci Yine Değişti, İki İsmin de Gerisinde KaldıSiyaset

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Çift Cam Arasındaki Buharı ve Kiri Anında Temizliyor! Meğer Bu Kadar Basitmiş Çift Cam Arasındaki Buharı ve Kiri Anında Temizliyor! Meğer Bu Kadar Basitmiş
Kısmetse Olur’un Yaramaz Çocuğu Zeyd Öldü mü? Herkes Ayağa Kalktı! Meşhur İfşacı Gerçeği Açıkladı Kısmetse Olur’un Yaramaz Çocuğu Zeyd Öldü mü?
42 Yıllık Çaycı Herkesten Sakladığı Sırrını Açıkladı! İşte Tavşan Kanı Çay Demleme Tüyosu 42 Yıllık Çaycı Herkesten Sakladığı Sırrını Açıkladı! İşte Tavşan Kanı Çay Demleme Tüyosu
Ferdi Tayfur Taburcu Olacak mı? Durumu Nasıl? Başhekim Açıkladı! ‘Biraz Önce Yanına Gittim, Bilinci…’ Taburcu Olacak mı? Durumu Nasıl? Başhekim Açıkladı