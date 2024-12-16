Ankaralı Turgut’a Acı Veda! Gözyaşları Sel Oldu.... Evlatlıktan Reddetmişti, Kızları Tabutuna Sarılıp Ayrılamadı

Bir süre önce hayatını kaybettiği iddia edilen ardından hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenilen ‘Ankaralı Turgut’ olarak bilinen ünlü sanatçı Turgut Karataş, dün yoğun bakıma kaldırılmış ve hayatını kaybetmişti.

KIZLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

61 yaşında hayatını kaybeden Ankaralı Turgut, Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda son yolcuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Karataş'ın ailesinin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, bazı Ankaralı sanatçılar da katıldı.

Ankaralı Turgut’un tedavi parasında el koymak istediklerini açıklayarak evlatlıktan reddettiği kızlarının cenaze törenindeki halleri duygulandırdı. Babalarının tabutuna sarılan kızlar, gözyaşlarına boğuldu.

“USTALARIMIZ BİR BİR VEFAT EDİYOR”

Cenazeye katılan şarkıcı Hüseyin Kağıt, “Türkiye'mizin başı sağ olsun. Üstatlarımla biz buradayız. Ustalarımız, üstatlarımız bir bir vefat ediyor. Allah kalanlarımıza ömür versin. Acılı ailesine başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

“TURGUT HOCAMIZ BİZİM ÖNCÜLERİMİZDEN”

Çubuklu Yaşar olarak bilinen Ankaralı şarkıcı ise “Turgut hocamız bizim öncülerimizden, eskilerden. Çok üzüntülüyüz. Sanatçı dostlarımızla hep beraber geldik. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.

Kaynak: AA