Gökyüzündeki 'Gizemli Cisimlerin' Sırrı Çözüldü

ABD'nin bazı eyaletlerinde gökyüzünde görülen "gizemli cisimler" hakkında hükümetten açıklama geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, konuyla alakalı FBI'ın son haftalarda "gizemli cisim" görüldüğüne dair yaklaşık 5 bin ihbar aldığını ve yaklaşık 100 vakanın daha fazla soruşturma gerektirdiğini açıkladı.

'TAMAMEN YASAL'

New Jersey ve New York da dahil, ABD'nin kuzeydoğusundaki "gizemli cisim" ihbarlarının yasal olarak izin verilmiş ticari ya da hobi amaçlı insansız hava araçları (İHA) faaliyetleriyle ilişkili olduğunu söyleyen Kirby, "Verileri yakından inceledikten ve ilgili vatandaşlardan gelen ihbarları elimizden geldiğince derledikten sonra, bugüne kadarki gözlemlerin yasal ticari insansız hava araçları, hobi amaçlı insansız hava araçları ve kolluk kuvvetlerine ait insansız hava araçlarının yanı sıra insanlı sabit kanatlı uçaklar, helikopterler ve hatta yanlışlıkla insansız hava aracı olarak bildirilen yıldızların bir kombinasyonunu içerdiğini değerlendiriyoruz" diye konuştu.

'HERHANGİ BİR RİSK YOK'

Kirby, herhangi bir anormal durum olmadığını kaydederek, "New Jersey ya da Kuzeydoğu'daki diğer eyaletlerde sivil hava sahası üzerinde herhangi bir anormallik ya da ulusal güvenlik veya kamu güvenliği riski tespit etmedik. Çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Kaynak: AA