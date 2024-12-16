ABD'den Flaş Suriye Çağrısı, 'Terk Edin'

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki vatandaşlarına "mümkünse" ülkeyi terk etmeleri çağrısı yaptı. Çağrıda, Suriye’de güvenlik durumunun, silahlı çatışmalar ve terörizm nedeniyle istikrarsız ve öngörülemez olmaya devam ettiği ifade edildi.

ABD'den Flaş Suriye Çağrısı, 'Terk Edin'

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye’de bulunan ABD vatandaşlarına ülkedeki güvenlik durumu nedeniyle "mümkünse" Suriye'yi terk etmeleri çağrısı yaptı.

ABD'den Flaş Suriye Çağrısı, 'Terk Edin' - Resim : 1

"SURİYE İSTİKRARSIZ VE ÖNGÜRÜLEMEZ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suriye’de güvenlik durumu, silahlı çatışmalar ve terörizm nedeniyle istikrarsız ve öngörülemez olmaya devam ediyor. ABD vatandaşlarının mümkünse Suriye’den ayrılmaları tavsiye ediliyor. Ayrılamayan vatandaşların, acil durumlar için hazırlık yapmaları ve uzun süreli sığınacak bir yerler bulmaları gerekiyor.’’

ABD'den Flaş Suriye Çağrısı, 'Terk Edin' - Resim : 2

2012'DEN BU YANA ELÇİLİK YOK

ABD, Şam Büyükelçiliği 2012 yılında kapatma kararı almıştı. Bu sebeple ABD hükümeti, Suriye’deki vatandaşlarına rutin veya acil konsolosluk hizmetlerini sağlayamıyor. Suriye’den ayrılmak için acil yardıma ihtiyacı olan ABD vatandaşlarının, geçiş yapmayı planladıkları ülkelerdeki ABD büyükelçilikleriyle ile temasa geçmeleri gerekiyor.

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Kaynak: ANKA

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