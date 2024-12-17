TikTok Krizi Büyüyor! Yüksek Mahkemeye Başvurdular

Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, uygulamanın satışını veya yasaklanmasını zorunlu kılan yasanın iptali için ABD Yüksek Mahkemesi'ne başvurdu. Şirket yerel mahkemede beklediği sonucu alamayınca hayal kırıklığına uğramıştı.

TikTok Krizi Büyüyor! Yüksek Mahkemeye Başvurdular

ABD Yüksek Mahkemesi'ne sunulan başvuru dilekçesinde TikTok ve ByteDance'in "Amerikalıları Yabancı Düşman Kontrolündeki Uygulamalardan Koruma Yasası"nın uygulanmasının durdurulması için tedbir kararı talep ettiği aktarıldı. Dilekçeye göre daha önce aynı talep Temyiz Mahkemesine de sunulduğu ancak reddedildi.

Öte yandan ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump düzenlediği basın toplantısında TikTok'un yasaklanma ihtimaline ilişkin soruyu da yanıtladı. TikTok yasağını durdurmaya açık olduğunun sinyalini veren Trump "TikTok'a bir bakacağız. TikTok'a karşı içimde sıcak bir his var" ifadesini kullandı.

TikTok Krizi Büyüyor! Yüksek Mahkemeye Başvurdular - Resim : 1

YERELİN KARARI YASA LEHİNE

ABD yönetimi, geçen yıl Amerikalı kullanıcı bilgilerini Çin yönetiminin erişimine açık hale getirmekle suçladığı TikTok'un ya ABD'li bir firmaya satılması ya da yasaklanmasının öngörüldüğü bir adım atmış, bu bağlamda martta Kongre'den geçen yasa tasarısı ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanmıştı.

Biden yönetimi TikTok'a 19 Ocak 2025'e kadar Çinli ByteDance ile olan tüm ilişkisini sona erdirmesi için süre vermiş, aksi takdirde firmanın ABD'de yasaklanarak kullanıcıların erişimine kapatılacağını bildirmişti.

TikTok Krizi Büyüyor! Yüksek Mahkemeye Başvurdular - Resim : 2

170 milyon kullanıcısı bulunan TikTok firması da bu yasanın ABD Anayasası'nın 1. maddesindeki ifade özgürlüğüne ve ülkenin "açık internet" politikasına aykırı olduğunu savunarak, iptali için Temyiz Mahkemesine başvurmuştu.

TikTok başvurusunda ayrıca ABD yönetiminin tanıdığı sürenin çok kısa olduğu, bu süre zarfında ByteDance ile ilişkisinin sona erdirilmesinin teknik ve pratik anlamda mümkün olmadığı savunulmuştu.

Temyiz Mahkemesi ise 6 Aralık'ta TikTok'un yasaya karşı açtığı davada kararını vermişti. Mahkeme TikTok'un yasaklanmasının önünü açan yasanın lehine karar almıştı.

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Kaynak: AA

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