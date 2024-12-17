ABD'de Dini Eğitim Veren Okula Saldırı! Bir Öğretmen ve Öğrenci Öldürüldü

Bireysel silahlanmanın yaygınlığı nedeniyle sık sık sivil saldırıların yaşandığı ABD'nin Wisconsin eyaletinin başkenti Madison'da bulunan Abundant Life Hristiyan Okulu'na, dün sabah saatlerinde bir silahlı saldırı düzenlendi. Polis sabahki ilk açıklamasında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de yaralandığını bildirdi ancak ölü sayısı 2 olarak düzeltildi.

Aynı okulda öğrenci olan 17 yaşındaki saldırganın, biri öğretmen diğeri öğrenci iki kişiyi vurarak öldürdüğü, en az 6 kişiyi yaraladığı ve daha sonra olay yerinde intihar ettiği açıklandı. Yetkililer, 17 yaşındaki kız öğrencinin hangi motivasyonla bu saldırıyı düzenlediğini araştırdıklarını söyledi.

ABD'DE 'OKUL SALDIRISI' REKORU

Diğer yandan Beyaz Saray'dan saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama yapılarak, Başkan Joe Biden'ın olaya ilişkin bilgilendirildiği ifade edildi.

ABD'de 2024 yılında 83 okula silahlı saldırı düzenlendiği ve bu yılın 2008'den bu yana en fazla okul saldırısı yaşanan yıl olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA