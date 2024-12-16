Avrupa'nın Göbeğinde Yıldız Futbolcuya Saldırı! Hastaneye Kaldırıldı

Viyana’da Avusturya futbolunun tanınmış isimlerinden Guido Burgstaller hiç beklenmedik bir şiddet olayının kurbanı oldu. Rapid Vienna’nın yıldız oyuncusu şehir merkezinde gerçekleşen saldırı sonrası ciddi kafa travmalarıyla hastaneye kaldırıldı.

35 yaşındaki deneyimli futbolcu hafta sonu akşamı Viyana’nın işlek caddelerinden birinde yürürken, tanıkların ifadelerine göre kimliği belirsiz bir adamın fiziksel saldırısına uğradı. Şiddetli bir darbe sonrası yere düşen Burgstaller’in başı sert zemine çarptı ve bu durum kafatası kırığı da dahil olmak üzere ciddi yaralanmalara neden oldu.

Rapid Wien olayın ardından yaptığı açıklamada oyuncusunun sağlık durumunun ciddiyetini vurguladı. Kulüp sözcüsü, Burgstaller’in bir süre hastanede kalacağını ve sahalara dönüşünün aylar sürebileceğini belirtti. Bu süreçte hem oyuncunun hem de ailesinin mahremiyetine saygı gösterilmesini talep etti.

FUTBOL DÜNYASI ŞOKTA

Avusturya Milli Takımı’nda 26 kez forma giyen Burgstaller sadece ülkesinde değil, Almanya ve İngiltere gibi futbolun büyük sahnelerinde de tanınan bir isim. Bundesliga’da Schalke formasıyla attığı goller ve Championship’te Cardiff City’de geçirdiği dönemle adından söz ettiren Burgstaller, futbol kariyerinde her zaman azmi ve liderliğiyle tanınmış bir oyuncu oldu. Şimdi ise sahalarda sergilediği bu mücadeleyi, hastane odasında sağlığı için sürdürüyor.

RAPİD WİEN'DEN AÇIKLAMA

Kulüp yetkilileri oyuncunun yanında olduklarını belirterek “Guido’nun bu zorlu süreci atlatacağına inancımız tam. Onun sağlığı birincil önceliğimizdir. Faillerin bir an önce adalete teslim edileceğini umuyoruz” şeklinde bir açıklama yaptı. Ayrıca olayın detaylarının soruşturma kapsamında olduğunu ve kamuoyuyla paylaşılacak bilginin sınırlı tutulacağını ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi