AFAD Suriye İçin Harekete Geçti! Arama Kurtarma Ekibi Sednaya'da

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, Suriye'nin başkenti Şam'da devrik lider Beşar Esad'ın 'işkence merkezi' olarak ün kazanan Sednaya Hapishanesi'nde mahsur kaldığı düşünülen kişiler için arama tarama ve kurtarma faaliyetlerine başladı.

AFAD Başkanı Okay Memiş ve Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, başkent Şam`daki Sednaya Hapishanesi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Memiş, Hatay`dan hareket ederek yaklaşık 5-6 saat süren yolculuğun ardından Şam'a geldiklerini belirtti.

43 ARAÇ, 120 PERSONEL

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nin "Suriye'deki yerel otoritenin" talebini kendilerine iletmesi sonrası bu organizasyonu yaptıklarını dile getiren Memiş, 43 araç ve 120 personelle Sednaya Hapishanesi'nde çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Duvar arkası görüntüleme cihazı, yer radarı, dört köpekli arama timi ve sismik akustik dinleme cihazlarıyla çalışma yapacaklarını dile getiren Memiş şöyle devam etti:

"Burası maalesef Esed rejiminin insanlık dışı muamelesi sonucunda mahkumların hayatını kaybettiği, yer yer aklını kaçırdığı ve gerçekten sizler sayesinde de bütün dünyanın izlemiş olduğu şekliyle can kayıplarının yaşandığı bir alan, o anlamda da aslında kriminal de bir alan ve delil niteliğinde hususların da olduğunun farkındayız."

Memiş arama çalışmalarını da bu hassasiyetle yürüteceklerini ifade ederek, olumlu bir neticeye ulaşma temennisinde bulundu.

MİMARİ PROJE İNCELENECEK

Ekip olarak İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, yerel otorite ve Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği koordinasyonunda hareket ettiklerini anlatan Memiş, Sedyana Hapishanesi'nin çok büyük olduğunu, çalışmalarına mimari projeleri inceleyerek başlayacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA