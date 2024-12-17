'Ben Sivilim' Sözleriyle Hafızalara Kazınmıştı... Suriye'de Hapishanede Bulunan Adamın Kimliği Şoke Etti! İnceleme Başlatıldı

CNN'in 12 Aralık'ta yayınladığı, "CNN, Suriyeli mahkumun Esed rejiminin zorla alıkoyduğu yerden serbest bırakılma anına tanıklık etti" başlıklı haberi gündem oldu. Sosyal medyada yayılan videoda, CNN muhabiri Clarissa Ward ve yanında bulunan silahlı kişi, Şam'daki bir hapishaneyi çekerken kilitli bir hücrede tesadüfen bir mahkuma denk geliyordu. İlk sözü 'Ben sivilim' olan adam, adının Adel Gharbal olduğunu ve Humuslu olduğunu söylüyordu.

İDDİALAR ŞOKE ETTİ

Ancak, haberin sosyal medyada yayılmasının ardından olayın gerçekliği tartışma konusu oldu. Bazı kullanıcılar, görüntülerin kurgu olabileceğini veya hikayenin doğruluğunun yeterince teyit edilmediğini öne sürerek eleştirilerde bulundu.

Adamın Esad rejiminin Hava Kuvvetleri İstihbarat Müdürlüğü’nde görev yapan Teğmen Salama Muhammed Salama olduğu öne sürüldü. Humus’taki bir mahalle sakini, Salama’nın askeri üniformayla çekilmiş fotoğrafını CNN ile paylaştı ve yüz tanıma teknolojisi, hücredeki adam ile yüzde 99’dan fazla eşleşme sağladı. İddiaya göre Salama, gasp ve tacizle de suçlanıyor.

CNN İNCELEME BAŞLATTI

CNN Sözcüsü, haberin doğruluğuna ilişkin sosyal medyada yayılan iddialar hakkında, "O gün, haberimizde yer alan hapishane binasını ziyaret etme planımızdan CNN ekibinden başka kimsenin haberi yoktu. Olaylar, videoda göründüğü şekilde gelişti. Haberde yer alan mahkumun serbest bırakılmasına karar veren kişi Suriyeli bir muhalifti. Mahkumun söyledikleri dahil her şeyi olduğu gibi aktardık. Ardından, kişinin geçmişini araştırmaya başladık ve sahte bir kimlik vermiş olabileceğinin farkındayız. Bu konuyu araştırmaya devam ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA