Esad'ın İşkence Merkezindeki Dehşet Gözler Önünde... BM Yetkilisi Gözyaşlarına Boğuldu

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, heyeti ile birlikte Esad rejiminin işkence merkezi olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'nde incelemelerde bulundu. Pedersen, hapishanede kalanların yakınları ve aileleri ile sohbet etti.

MAHKUM YAKINLARI AĞIT YAKTI

Tek tek koğuşları gezen Pedersen'e hapishaneye ilişkin sunum yapıldı. Bazı mahkum yakınlarının ağıt yaktığı ziyaret sırasında bir kadın BM yetkilisi koğuştan çıktıktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı.

'TARİH EDİLEMEZ BİR DEHŞET'

Pedersen, daha sonar basın mensuplarına yaptığı açıklamada “Yapılması gerekenler için, hesap verebilirliği ve adaleti sağlamak için bu sürecin ailelere, hayatta kalanlara ve mağdurlara destekle başlaması ve kanıtları korumamızla başlaması gerekiyor. Bu son derece önemli. Daha önce de söylediğim gibi bugün burada gördüğümüz şey tarif edilemez bir dehşet ve dünyanın hiçbir yerinde asla tekrarlanmamalı. Adalet sayesinde bu olayın peşini bırakmayız ve bunun bir daha tekrarlanmamasını sağlayabiliriz” ifadelerini kullandı.

'ADALETİN SAĞLANMASI İÇİN...'

Adaletin sağlanması için belgelerin saklanması gerektiğini bir kez daha vurgulayan BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, “Belgeleri muhafaza ettiğimizden emin olmamız gerekiyor. Dolayısıyla bunun altını çizmek gerekiyor. Bu son derece kritik bir konu ki” dedi.

“Bu işe başladığım ilk günden itibaren tutuklular üzerinde çalışıyorduk” diyen Pedersen “Bu, elbette Suriye iç savaşının ve daha önceki yılların çok sayıda trajedisinden biri. Dediğim gibi, bunun gerçekten ama gerçekten sona ermesi ve bir daha tekrarlanmaması gerekiyor. Hayatta kalanları ve ailelerini desteklediğimizden emin olalım. Hepimize her zamankinden daha fazla ihtiyaçları var” açıklamasını yaptı.

Kaynak: İHA