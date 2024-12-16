Lübnan'dan Giden 178 Bin Kişi Hala Geri Dönmedi

Birleşmiş Milletler, İsrail'in ağır bombardımana tutmasının ardından ateşkes ilan edilen Lübnan'da yerinden edilenlerle ilgili bilgiler paylaştı. BM, ülkede yerinden edilen 178 bin 817 kişinin hala topraklarına geri dönemediğini açıkladı.

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Lübnan'dan Giden 178 Bin Kişi Hala Geri Dönmedi

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), İsrail'in yoğun saldırıları sonrası ateşkes ilan edilen Lübnan'ın son durumuna ilişkin yeni raporunu açıkladı.

6-12 Aralık döneminden bahseden raporda, Lübnan içinde yerinden edilmiş 902 bin 717 kişinin topraklarına geri döndüğü, 178 bin 817 kişinin ise hala topraklarından uzakta, yerinden edilmiş halde olduğu bildirildi.

Lübnan'dan Giden 178 Bin Kişi Hala Geri Dönmedi - Resim : 1

Raporda, ateşkesin ilan edildiği 27 Kasım itibarıyla 55 bin kişinin Suriye'den Lübnan'a geri döndüğü belirtildi.

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Kaynak: AA

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