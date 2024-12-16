Suriye'den Korkunç Görüntüler... Bir Tane Daha Bulundu

Suriye'de Esad'ın devrilmesinin ardından, bölgeden dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Dera kentinde 25 kişinin gömülü olduğu toplu mezar bulundu.

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Suriye’nin Dera ilinde 25 kişinin cansız bedeninin olduğu toplu bir mezar bulundu.

Suriye’de Heyet Tahrir eş-Şam'ın (HTŞ) liderliğindeki grupların Şam'ı ele geçirmesinin ardından Beşar Esad'ın devrilmesiyle korkunç görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Dera iline bağlı Izraa ilçesinde 25'ten fazla cesedin olduğu toplu bir mezar bulundu.

Yerel kaynaklar, mezarın “Al-Kuwaiti” olarak bilinen ve Esad döneminde askeri güvenliğe bağlı bir milisin kontrolünde olan bir çiftlikte bulunduğunu söyledi. Cesetlerin gömülmesinin üzerinden çok uzun zaman geçmesi nedeniyle kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Kaynaklar, cesetlerin Esad rejiminin hapishanelerindeki tutuklulara ait olduğunu ve Esad yönetiminin istihbarat servislerinin onları yıllar önce infaz etmiş olabileceği ifade edildi.

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Kaynak: İHA

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