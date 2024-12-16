İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Yargılandığı Davada 'Olağanüstü' Gelişme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yargılandığı yolsuzluk davasında ifade vereceği duruşma öncesi yeni bir gelişme yaşandı. Yolsuzluk davasında hakim karşısına çıkan Netanyahu'ya duruşma sırasında bilgilendirme notu iletilmesinin ardından oturuma ara verildi. Netanyahu, bilgilendirme notuyla ilgilenmek için mahkeme salonundan ayrıldı.

Netanyahu ve avukatları daha sonra mahkemeden yarın görülecek duruşmayı iptal etmesini talep etti. İptal gerekçesini savcılığın itirazına rağmen kapalı oturumla açıklamak isteyen Netanyahu, “Devlet işleriyle uğraşıyoruz. Burada çok fazla insan var ve bu insanların telefonu var” dedi.

'OLAĞANÜSTÜ KOŞULLAR' NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ

Hakim Rivka Friedman-Feldman, talebi kabul ederek, yarın görülecek duruşmayı iptal etti. Karar, Netanyahu'nun avukatları, savcı ve hakimler arasında yapılan kapalı oturumun ardından açıklanırken, ‘olağanüstü koşulların’ ne olduğuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: DHA